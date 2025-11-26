ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|Lohnender ACADIA Pharmaceuticals-Einstieg?
|
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 15,11 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 66,181 ACADIA Pharmaceuticals-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2025 auf 24,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 614,16 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 61,42 Prozent gesteigert.
Insgesamt war ACADIA Pharmaceuticals zuletzt 4,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
