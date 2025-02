Minuszeichen in New York: So performt der Dow Jones nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0,24 Prozent auf 44 439,76 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 19,130 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,393 Prozent stärker bei 44 720,99 Punkten in den Handel, nach 44 546,08 Punkten am Vortag.

Bei 44 602,02 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 44 382,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Wert von 43 487,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43 389,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der Dow Jones mit 38 627,99 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 4,83 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45 054,36 Punkten. Bei 41 844,89 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 4,81 Prozent auf 76,55 USD), Honeywell (+ 1,82 Prozent auf 206,43 USD), Procter Gamble (+ 1,64 Prozent auf 165,56 USD), Goldman Sachs (+ 1,21 Prozent auf 668,52 USD) und Chevron (+ 1,17 Prozent auf 157,15 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-4,22 Prozent auf 501,42 USD), Amazon (-2,04 Prozent auf 224,01 USD), Home Depot (-1,46 Prozent auf 385,35 EUR), Sherwin-Williams (-1,26 Prozent auf 352,35 USD) und McDonalds (-1,20 Prozent auf 304,86 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 25 883 531 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,510 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,56 erwartet. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,83 Prozent gelockt.

