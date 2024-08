Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt zurück

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,03 Prozent leichter bei 7 499,89 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,294 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,222 Prozent höher bei 7 518,70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 502,01 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 531,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7 490,88 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 534,52 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.05.2024, wurde der CAC 40 mit 8 195,97 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 164,11 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,411 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 029,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aufweisen. 76 140 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 328,750 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

