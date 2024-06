Minuszeichen in Wien: ATX Prime schwächelt

Der ATX Prime wagt sich am vierten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,04 Prozent auf 1 802,51 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,026 Prozent auf 1 803,66 Punkte an der Kurstafel, nach 1 803,20 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 807,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 799,15 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 0,113 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.05.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 862,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 770,23 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, bei 1 564,13 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5,16 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell DO (+ 2,48 Prozent auf 165,00 EUR), STRABAG SE (+ 1,92 Prozent auf 39,85 EUR), S IMMO (+ 1,84 Prozent auf 22,10 EUR), Rosenbauer (+ 0,84 Prozent auf 36,20 EUR) und OMV (+ 0,79 Prozent auf 40,70 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-3,33 Prozent auf 3,48 EUR), FACC (-1,71 Prozent auf 8,06 EUR), ZUMTOBEL (-1,59 Prozent auf 6,18 EUR), Verbund (-1,57 Prozent auf 75,00 EUR) und Polytec (-1,45 Prozent auf 3,40 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Addiko Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 143 759 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,508 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,92 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at