Minuszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Abgaben

Der ATX Prime verliert am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,12 Prozent auf 1 647,54 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 1 649,60 Punkten in den Handel, nach 1 649,60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 645,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 649,60 Zähler.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 2,44 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 16.10.2023, den Stand von 1 589,26 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, bei 1 592,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, stand der ATX Prime bei 1 597,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 4,03 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 1,31 Prozent auf 30,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,30 Prozent auf 26,50 EUR), Palfinger (+ 1,28 Prozent auf 23,70 EUR), Österreichische Post (+ 1,09 Prozent auf 32,55 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,50 Prozent auf 119,80 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Addiko Bank (-3,57 Prozent auf 13,50 EUR), FACC (-2,68 Prozent auf 5,80 EUR), PORR (-1,17 Prozent auf 11,86 EUR), Wienerberger (-0,54 Prozent auf 25,66 EUR) und Lenzing (-0,51 Prozent auf 39,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die CA Immobilien-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 19 543 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 29,183 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

2024 hat die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die BAWAG-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

