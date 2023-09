Minuszeichen in Wien: ATX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste

Der Handel in Wien verlief letztendlich in ruhigen Bahnen.

Der ATX schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 3 158,91 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 110,692 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,028 Prozent auf 3 161,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 162,76 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 144,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 167,21 Zähler.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,770 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.08.2023, betrug der ATX-Kurs 3 138,51 Punkte. Der ATX wies vor drei Monaten, am 22.06.2023, einen Wert von 3 091,65 Punkten auf. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 22.09.2022, bei 2 833,20 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2023 bereits um 0,025 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,47 Prozent auf 55,20 EUR), Andritz (+ 1,43 Prozent auf 48,10 EUR), DO (+ 1,16 Prozent auf 104,80 EUR), Vienna Insurance (+ 0,77 Prozent auf 26,05 EUR) und CA Immobilien (+ 0,49 Prozent auf 30,85 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Telekom Austria (-14,99 Prozent auf 6,52 EUR), Verbund (-2,10 Prozent auf 79,20 EUR), AT S (AT&S) (-0,76 Prozent auf 28,54 EUR), Wienerberger (-0,75 Prozent auf 23,84 EUR) und OMV (-0,55 Prozent auf 45,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 617 601 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 28,992 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,86 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

