Minuszeichen in Zürich: SLI verliert am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag geht es im SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,62 Prozent auf 1 827,45 Punkte nach unten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,351 Prozent auf 1 845,37 Punkte an der Kurstafel, nach 1 838,92 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 844,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1 826,08 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 2,34 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 18.03.2024, bei 1 904,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.01.2024, wies der SLI einen Wert von 1 766,70 Punkten auf. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, bei 1 776,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 3,63 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 5,44 Prozent auf 43,99 CHF), Sandoz (+ 2,92 Prozent auf 28,88 CHF), Julius Bär (+ 0,58 Prozent auf 48,19 CHF), Lindt (+ 0,19 Prozent auf 10 330,00 CHF) und SGS SA (+ 0,05 Prozent auf 81,46 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Partners Group (-3,38 Prozent auf 1 201,50 CHF), ams (-3,16 Prozent auf 0,92 CHF), Lonza (-2,87 Prozent auf 507,40 CHF), Richemont (-2,85 Prozent auf 128,00 CHF) und VAT (-2,35 Prozent auf 465,80 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 935 038 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 247,577 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 8,61 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

