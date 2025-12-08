Freundlicher Handel: SLI mittags stärker

Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,42 Prozent stärker bei 2 103,53 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,138 Prozent fester bei 2 097,64 Punkten in den Montagshandel, nach 2 094,74 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 092,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 105,80 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 2 005,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 023,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, stand der SLI bei 1 948,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,47 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 3,36 Prozent auf 59,64 CHF), Roche (+ 1,70 Prozent auf 316,20 CHF), Holcim (+ 1,44 Prozent auf 75,98 CHF), Lonza (+ 0,96 Prozent auf 548,40 CHF) und Logitech (+ 0,95 Prozent auf 95,50 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Swatch (I) (-1,47 Prozent auf 163,80 CHF), Sika (-0,97 Prozent auf 158,70 CHF), Swisscom (-0,81 Prozent auf 553,00 CHF), Lindt (-0,77 Prozent auf 11 550,00 CHF) und Nestlé (-0,75 Prozent auf 78,23 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 886 997 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 264,306 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,27 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at