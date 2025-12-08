SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lindt-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Lindt-Papier bei 8 000,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,013 Lindt-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 11 640,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,50 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,50 Prozent zugenommen.

Am Markt war Lindt jüngst 26,84 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at