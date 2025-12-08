Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Lindt Aktie

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

08.12.2025 10:04:39

SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lindt-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Lindt-Papier bei 8 000,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,013 Lindt-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 11 640,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,50 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,50 Prozent zugenommen.

Am Markt war Lindt jüngst 26,84 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

Aktien in diesem Artikel

Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 320,00 -0,56%

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

