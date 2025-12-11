Givaudan Aktie
Schwacher Handel: So performt der SLI am Nachmittag
Am Donnerstag tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,05 Prozent schwächer bei 2 090,66 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,209 Prozent auf 2 087,39 Punkte an der Kurstafel, nach 2 091,76 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2 084,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 093,89 Punkten lag.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,267 Prozent zurück. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.11.2025, bei 2 069,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 021,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der SLI einen Wert von 1 936,66 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 8,80 Prozent nach oben. Bei 2 146,62 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 721,32 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 4,36 Prozent auf 95,84 CHF), Holcim (+ 2,76 Prozent auf 75,82 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,57 Prozent auf 173,55 CHF), Julius Bär (+ 2,40 Prozent auf 60,60 CHF) und Adecco SA (+ 2,38 Prozent auf 21,54 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Givaudan (-6,27 Prozent auf 3 097,00 CHF), Roche (-2,24 Prozent auf 314,80 CHF), Lonza (-2,23 Prozent auf 525,80 CHF), Alcon (-1,22 Prozent auf 63,24 CHF) und Lindt (-1,13 Prozent auf 11 420,00 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 898 635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 268,361 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Analysen zu Givaudan AG
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|23,04
|2,86%
|Alcon AG
|67,00
|-1,53%
|Givaudan AG
|3 302,00
|0,52%
|Holcim AG
|80,90
|2,74%
|Julius Bär
|65,08
|-0,21%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|186,10
|3,16%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|12 300,00
|0,16%
|Lonza AG (N)
|562,00
|-1,95%
|Roche AG (Genussschein)
|316,20
|-0,53%
|Straumann Holding AG
|101,75
|4,06%
|Swiss Re AG
|140,05
|0,94%
|Temenos AG
|80,60
|0,62%
|UBS
|36,19
|0,08%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 089,74
|0,05%
