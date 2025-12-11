Schwacher Handel: So performt der SLI am Nachmittag

Am Donnerstag tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,05 Prozent schwächer bei 2 090,66 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,209 Prozent auf 2 087,39 Punkte an der Kurstafel, nach 2 091,76 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2 084,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 093,89 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,267 Prozent zurück. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.11.2025, bei 2 069,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 021,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der SLI einen Wert von 1 936,66 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 8,80 Prozent nach oben. Bei 2 146,62 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 721,32 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 4,36 Prozent auf 95,84 CHF), Holcim (+ 2,76 Prozent auf 75,82 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,57 Prozent auf 173,55 CHF), Julius Bär (+ 2,40 Prozent auf 60,60 CHF) und Adecco SA (+ 2,38 Prozent auf 21,54 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Givaudan (-6,27 Prozent auf 3 097,00 CHF), Roche (-2,24 Prozent auf 314,80 CHF), Lonza (-2,23 Prozent auf 525,80 CHF), Alcon (-1,22 Prozent auf 63,24 CHF) und Lindt (-1,13 Prozent auf 11 420,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 898 635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 268,361 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at