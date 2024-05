Minuszeichen in Zürich: SMI mittags leichter

Am Dienstag geht es im SMI um 12:10 Uhr via SIX um 0,28 Prozent auf 11 734,98 Punkte abwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,261 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,260 Prozent tiefer bei 11 737,46 Punkten in den Dienstagshandel, nach 11 768,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 11 753,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 11 697,77 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 11 379,58 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 14.02.2024, den Wert von 11 213,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 564,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,06 Prozent aufwärts. Bei 11 799,91 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Alcon (+ 8,74 Prozent auf 80,84 CHF), Sonova (+ 4,52 Prozent auf 279,80 CHF), Logitech (+ 0,97 Prozent auf 78,92 CHF), Richemont (+ 0,89 Prozent auf 135,90 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,32 Prozent auf 248,50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Roche (-2,28 Prozent auf 222,60 CHF), Swiss Re (-1,81 Prozent auf 102,95 CHF), Givaudan (-1,32 Prozent auf 4 050,00 CHF), Zurich Insurance (-1,08 Prozent auf 450,20 CHF) und Swiss Life (-1,05 Prozent auf 642,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 361 723 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 248,209 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at