Handel in Zürich: SMI zeigt sich am Mittag leichter

Der SMI fällt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,02 Prozent auf 12 303,90 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,416 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,414 Prozent schwächer bei 12 255,97 Punkten, nach 12 306,89 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 12 336,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 255,77 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 0,455 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, notierte der SMI bei 12 507,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wies der SMI 11 858,33 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 866,01 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 5,85 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 2,65 Prozent auf 31,35 CHF), Sonova (+ 1,76 Prozent auf 219,50 CHF), Sika (+ 1,47 Prozent auf 151,70 CHF), Givaudan (+ 0,98 Prozent auf 3 306,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,68 Prozent auf 148,45 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Lonza (-1,70 Prozent auf 530,80 CHF), Alcon (-1,12 Prozent auf 60,04 CHF), Swiss Life (-1,00 Prozent auf 873,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,79 Prozent auf 57,68 CHF) und Richemont (-0,54 Prozent auf 156,65 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 969 907 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 222,174 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

