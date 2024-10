Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu

So bewegt sich der MDAX am Mittwoch.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,20 Prozent auf 27 141,50 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 266,472 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,042 Prozent auf 27 075,77 Punkte an der Kurstafel, nach 27 087,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 27 146,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 27 067,90 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,670 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 23.09.2024, bei 25 996,06 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 23.07.2024, einen Stand von 25 298,47 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, bei 24 079,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,13 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten markiert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 2,82 Prozent auf 15,14 EUR), Delivery Hero (+ 2,79 Prozent auf 40,19 EUR), Siltronic (+ 1,42 Prozent auf 60,60 EUR), TRATON (+ 1,29 Prozent auf 31,35 EUR) und HelloFresh (+ 1,13 Prozent auf 8,76 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-1,18 Prozent auf 31,70 EUR), Hypoport SE (-1,02 Prozent auf 270,60 EUR), SCHOTT Pharma (-0,70 Prozent auf 31,06 EUR), Aurubis (-0,43 Prozent auf 69,05 EUR) und HUGO BOSS (-0,42 Prozent auf 42,41 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 166 877 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 19,328 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die thyssenkrupp-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

