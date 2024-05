Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein

Der SDAX gibt sich am Mittwochnachmittag schwächer.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,80 Prozent tiefer bei 14 654,29 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 118,055 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,092 Prozent schwächer bei 14 759,17 Punkten, nach 14 772,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 647,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 785,29 Punkten.

SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,41 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2024, lag der SDAX-Kurs bei 14 499,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.02.2024, wurde der SDAX auf 13 825,47 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, lag der SDAX bei 13 825,87 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 785,29 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 25,93 Prozent auf 6,78 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1,96 Prozent auf 38,40 EUR), SYNLAB (+ 1,74 Prozent auf 10,54 EUR), INDUS (+ 1,32 Prozent auf 26,90 EUR) und Ceconomy St (+ 0,94 Prozent auf 2,15 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil METRO (St) (-8,14 Prozent auf 4,74 EUR), SAF-HOLLAND SE (-8,11 Prozent auf 17,00 EUR), CompuGroup Medical SE (-6,25 Prozent auf 27,32 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,29 Prozent auf 19,70 EUR) und STRATEC SE (-5,05 Prozent auf 41,35 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der AUTO1-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 385 174 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 16,450 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

