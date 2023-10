Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit grünem Vorzeichen

Heute wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,29 Prozent fester bei 13 602,19 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,416 Prozent höher bei 13 619,21 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 562,84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 13 671,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 13 589,15 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 2,07 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 13 917,89 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 11.07.2023, den Wert von 13 760,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, lag der NASDAQ Composite bei 10 426,19 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 30,95 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit VOXX International A (+ 19,77 Prozent auf 9,33 USD), QC (+ 15,70 Prozent auf 0,70 USD), Trinity Biotech (+ 12,61 Prozent auf 0,64 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 9,23 Prozent auf 0,14 USD) und CRESUD (+ 6,90 Prozent auf 7,36 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen American Bio Medica (-25,00 Prozent auf 0,00 USD), Cutera (-11,72 Prozent auf 4,22 USD), Cerus (-7,07 Prozent auf 1,32 USD), DexCom (-6,68 Prozent auf 79,52 USD) und Neogen (-5,73 Prozent auf 15,14 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 542 748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,637 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

2023 präsentiert die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at