Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start Gewinne

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,13 Prozent fester bei 14 877,19 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,135 Prozent stärker bei 14 877,70 Punkten, nach 14 857,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 14 857,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 911,06 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, den Wert von 14 403,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 13 562,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 10 742,63 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell WD-40 (+ 14,11 Prozent auf 269,99 USD), Cutera (+ 11,51 Prozent auf 4,94 USD), Sangamo Therapeutics (+ 10,62 Prozent auf 0,63 USD), Astronics (+ 7,50 Prozent auf 16,76 USD) und Taylor Devices (+ 6,42 Prozent auf 25,02 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Allscripts Healthcare Solutions (-8,36 Prozent auf 9,86 USD), Forward Air (-4,01 Prozent auf 60,84 USD), ON Semiconductor (-3,83 Prozent auf 74,08 USD), 3D Systems (-3,47 Prozent auf 5,56 USD) und AmeriServ Financial (-3,11 Prozent auf 3,12 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 438 029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,639 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,54 erwartet. Die CRESUD-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 44,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at