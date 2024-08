Mittwochshandel in Paris: CAC 40 freundlich

Derzeit zeigen sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,32 Prozent stärker bei 7 509,34 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,314 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,016 Prozent auf 7 486,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7 485,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 7 486,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 517,34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 0,860 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 534,52 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.05.2024, den Wert von 8 141,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 198,06 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 0,286 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. Bei 7 029,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 sticht die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 38 837 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 336,943 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3,38 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Stellantis-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at