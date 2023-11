Mittwochshandel in Paris: CAC 40 letztendlich fester

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Paris optimistisch.

Im CAC 40 ging es im Euronext-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0,43 Prozent aufwärts auf 7 260,73 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,265 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,312 Prozent höher bei 7 252,01 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 229,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 7 243,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 274,77 Punkten erreichte.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 0,253 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, lag der CAC 40 bei 6 816,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 240,88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.11.2022, stand der CAC 40 noch bei 6 657,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 10,10 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die STMicroelectronics-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 14 910 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 358,427 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Engie (ex GDF Suez)-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,20 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at