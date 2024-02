Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Am Mittwoch legt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,03 Prozent auf 7 679,51 Punkte zu. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,381 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,185 Prozent auf 7 691,66 Punkte an der Kurstafel, nach 7 677,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 679,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 695,67 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 0,477 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 543,18 Punkten. Der CAC 40 wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, mit 6 885,65 Punkten bewertet. Der CAC 40 verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, den Stand von 7 082,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 1,97 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 7 695,67 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern verzeichnet.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 302 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 387,190 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at