Mittwochshandel in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende fester

Der ATX gewann im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss 0,39 Prozent auf 3 551,06 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 113,106 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,035 Prozent höher bei 3 538,36 Punkten, nach 3 537,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 3 551,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 509,47 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,411 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 3 378,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.01.2024, wurde der ATX mit 3 377,58 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 235,49 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,08 Prozent nach oben. Bei 3 572,69 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 2,70 Prozent auf 114,20 EUR), Lenzing (+ 2,63 Prozent auf 33,15 EUR), voestalpine (+ 2,26 Prozent auf 26,24 EUR), Raiffeisen (+ 2,23 Prozent auf 19,27 EUR) und OMV (+ 1,36 Prozent auf 44,88 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Verbund (-4,60 Prozent auf 65,30 EUR), AT S (AT&S) (-1,60 Prozent auf 19,07 EUR), CA Immobilien (-0,43 Prozent auf 32,46 EUR), Telekom Austria (+ 0,00 Prozent auf 7,75 EUR) und EVN (+ 0,21 Prozent auf 24,35 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 482 165 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 23,537 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 3,44 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

