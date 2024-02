Mittwochshandel in Zürich: Börsianer lassen SLI mittags steigen

Der SLI gewinnt am Mittwoch an Fahrt.

Der SLI legt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,70 Prozent auf 1 815,12 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,015 Prozent auf 1 802,18 Punkte an der Kurstafel, nach 1 802,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 802,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 815,16 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,562 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 1 772,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.11.2023, wies der SLI einen Stand von 1 698,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.02.2023, wies der SLI 1 772,41 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1 829,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 3,01 Prozent auf 455,30 CHF), Schindler (+ 2,90 Prozent auf 223,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,63 Prozent auf 38,76 CHF), Logitech (+ 1,54 Prozent auf 76,48 CHF) und Holcim (+ 1,41 Prozent auf 66,36 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil ams (-3,37 Prozent auf 2,15 CHF), Sandoz (-0,53 Prozent auf 28,12 CHF), Roche (-0,53 Prozent auf 227,30 CHF), Swatch (I) (-0,38 Prozent auf 208,30 CHF) und Nestlé (+ 0,04 Prozent auf 96,44 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 2 432 497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 266,872 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,35 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at