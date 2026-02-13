Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|Bilanz im Blick
|
13.02.2026 17:07:00
Moderna-Aktie weit im Plus: Umsatz eingebrochen - Verlust reduziert
Der Umsatz des BioNTech-Konkurrenten lag im Berichtsquartal bei 678 Millionen US-Dollar nach 966,0 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist. Hier hatten die Experten zuvor erwartet, dass der Umsatz auf 635,2 Millionen US-Dollar absacken würde.
Im gesamten abgelaufene Fiskaljahr 2025 betrug das EPS von Moderna 7,26 US-Dollar. Die Analysten hatten hier durchschnittlich einen Verlust von 7,834 US-Dollar je Aktie vorausgesagt, gegenüber -9,280 US-Dollar je Aktie im vorherigen Geschäftsjahr. Der Jahresumsatz des Impfstoffherstellers fiel von 3,24 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf nun 1,94 Milliarden US-Dollar. Die Expertenprognosen für den Umsatz im Gesamtjahr hatten sich indes auf 1,91 Milliarden US-Dollar belaufen.
Umsätze sollen wieder steigen
Ungeachtet eines überraschend starken Schlussquartals hat der US-Pharmakonzern Moderna 2025 einen harschen Umsatzeinbruch hinnehmen müssen. 2026 sollen die Erlöse nun wieder zulegen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In den drei Monaten bis Ende Dezember ging der Umsatz von Moderna zwar bereits nicht mehr so stark zurück, wie von Analysten befürchtet.
Im vergangenen Jahr fielen die Erlöse verglichen mit 2024 um 40 Prozent auf knapp zwei Milliarden US-Dollar (1,6 Mrd Euro), was Moderna vor allem auf die rückläufige Nachfrage nach COVID-Impfstoff zurückführt. Allerdings konnte der Konzern seine Kosten nicht im gleichen Tempo zurückfahren. Zudem investierte Moderna in seine Norovirus-Impfung sowie seine Krebsprogramme. Unterm Strich sank der auf die Aktionäre entfallene Verlust um gut ein Fünftel auf 2,8 Milliarden Dollar.
2026 will Moderna den Umsatz um zehn Prozent steigern und die Betriebsausgaben weiter senken. Nachdem das Wachstums- und Gewinntreibende Geschäft mit COVID-Impfstoff mehr und mehr zum Erliegen kommt, setzt der US-Konzern momentan auch darauf, sich geografisch breiter aufzustellen.
Im Handel an der NASDAQ geht es für die Moderna-Aktie zeitweise 9,73 Prozent aufwärts auf 44,01 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at / dpa-AFX
