Mohawk Industries Aktie

Mohawk Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885067 / ISIN: US6081901042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 23:16:47

Mohawk Industries Inc Profit Rises In Q2

(RTTNews) - Mohawk Industries Inc (MHK) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $196.1 million, or $3.22 per share. This compares with $146.5 million, or $2.34 per share, last year.

Excluding items, Mohawk Industries Inc reported adjusted earnings of $223.3 million or $3.67 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.7% to $2.991 billion from $2.802 billion last year.

Mohawk Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $196.1 Mln. vs. $146.5 Mln. last year. -EPS: $3.22 vs. $2.34 last year. -Revenue: $2.991 Bln vs. $2.802 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mohawk Industries Inc.

mehr Nachrichten