Mohawk Industries Inc Profit Rises In Q2

(RTTNews) - Mohawk Industries Inc (MHK) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $196.1 million, or $3.22 per share. This compares with $146.5 million, or $2.34 per share, last year.

Excluding items, Mohawk Industries Inc reported adjusted earnings of $223.3 million or $3.67 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.7% to $2.991 billion from $2.802 billion last year.

Mohawk Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $196.1 Mln. vs. $146.5 Mln. last year. -EPS: $3.22 vs. $2.34 last year. -Revenue: $2.991 Bln vs. $2.802 Bln last year.