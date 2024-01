Montagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 nachmittags steigen

Um 15:42 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,76 Prozent nach oben auf 4 482,86 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,868 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,126 Prozent höher bei 4 454,45 Punkten in den Montagshandel, nach 4 448,83 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 454,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 495,43 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 521,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 4 024,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, einen Wert von 4 119,90 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 sank der Index bereits um 0,664 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 568,80 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 1,62 Prozent auf 34,75 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,46 Prozent auf 44,37 EUR), BMW (+ 1,45 Prozent auf 93,64 EUR), Siemens (+ 1,34 Prozent auf 163,10 EUR) und Bayer (+ 1,33 Prozent auf 32,82 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Enel (-4,53 Prozent auf 6,36 EUR), Ferrari (-1,94 Prozent auf 312,95 EUR), Eni (-1,59 Prozent auf 14,31 EUR), BASF (-0,86 Prozent auf 42,68 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,03 Prozent auf 189,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 221 431 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 329,311 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at