Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende

In Europa standen die Signale zum Handelsschluss auf Stabilisierung.

Der Euro STOXX 50 schloss nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 4 864,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,240 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,138 Prozent auf 4 865,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4 872,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 4 859,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 870,43 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 26.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 635,47 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, den Stand von 4 372,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, bei 4 178,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,80 Prozent nach oben. 4 881,66 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,88 Prozent auf 173,00 EUR), BMW (+ 0,71 Prozent auf 107,48 EUR), Deutsche Börse (+ 0,65 Prozent auf 192,55 EUR), Ferrari (+ 0,58 Prozent auf 387,60 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,46 Prozent auf 2,95 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,23 Prozent auf 42,92 EUR), Enel (-0,94 Prozent auf 5,90 EUR), Bayer (-0,80 Prozent auf 28,59 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,79 Prozent auf 123,02 EUR) und Stellantis (-0,62 Prozent auf 24,43 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 5 532 064 Aktien gehandelt. Mit 424,086 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,14 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at