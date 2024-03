Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende

Der Euro STOXX 50 verlor am Abend an Wert.

Zum Handelsende fiel der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,62 Prozent auf 4 930,49 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,294 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,583 Prozent schwächer bei 4 932,20 Punkten, nach 4 961,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 913,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 938,65 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 715,87 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 540,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, bei 4 229,53 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,26 Prozent nach oben. Bei 4 986,57 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 2,07 Prozent auf 26,82 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,74 Prozent auf 38,73 EUR), Stellantis (+ 0,74 Prozent auf 25,33 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,62 Prozent auf 117,22 EUR) und Enel (+ 0,57 Prozent auf 6,16 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-1,93 Prozent auf 173,52 EUR), Infineon (-1,65 Prozent auf 33,73 EUR), Ferrari (-0,99 Prozent auf 383,10 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,90 Prozent auf 3,07 EUR) und Eni (-0,79 Prozent auf 14,59 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 9 905 828 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 421,492 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,86 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at