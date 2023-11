Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX sackt nachmittags ab

Um 15:57 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent leichter bei 15 284,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 15 218,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 332,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 13.10.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 110,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 844,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, wies der LUS-DAX 14 308,00 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 8,74 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,94 Prozent auf 9,85 EUR), Fresenius SE (+ 2,88 Prozent auf 25,76 EUR), Commerzbank (+ 2,39 Prozent auf 10,92 EUR), Rheinmetall (+ 2,19 Prozent auf 279,60 EUR) und QIAGEN (+ 1,45 Prozent auf 35,72 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen adidas (-1,19 Prozent auf 168,86 EUR), Sartorius vz (-0,99 Prozent auf 248,90 EUR), Zalando (-0,84 Prozent auf 21,24 EUR), EON SE (-0,83 Prozent auf 11,36 EUR) und Siemens Healthineers (-0,76 Prozent auf 47,25 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 854 636 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 157,746 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,56 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at