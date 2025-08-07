Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Aktie bewertet
|
07.08.2025 15:13:50
Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Fresenius SE-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern bleibe ein "Top Pick", schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Nachgang der vorgelegten Zahlen. Das vergangene Quartal sei wieder einmal gut gewesen und daraufhin sei das Umsatzziel leicht angehoben worden.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 14:57 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 41,89 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 24,13 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 274 613 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2025 kletterte der Anteilsschein um 27,9 Prozent nach oben. Fresenius SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
