Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

So bewegte sich der NASDAQ Composite am ersten Tag der Woche schlussendlich.

Am Montag kletterte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0,31 Prozent auf 19 591,24 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 19 573,14 Zählern und damit 0,221 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19 529,95 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 19 637,56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 531,10 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 09.05.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 17 928,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 18 196,22 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17 133,13 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 1,61 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20 118,61 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Harvard Bioscience (+ 36,54 Prozent auf 0,56 USD), Century Casinos (+ 12,56 Prozent auf 2,24 USD), Comtech Telecommunications (+ 11,89 Prozent auf 2,54 USD), Lifetime Brands (+ 9,91 Prozent auf 3,77 USD) und TTM Technologies (+ 7,47 Prozent auf 35,70 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Intuitive Surgical (-5,55 Prozent auf 526,15 USD), Innodata (-5,00 Prozent auf 48,67 USD), Sangamo Therapeutics (-3,77 Prozent auf 0,51 USD), Nissan Motor (-3,70 Prozent auf 2,44 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-3,32 Prozent auf 6,40 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 40 968 743 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,060 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Park-Ohio-Aktie weist mit 5,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 10,87 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at