Montagshandel in Wien: ATX Prime klettert zum Start des Montagshandels

Anleger in Wien schicken den ATX Prime aktuell erneut ins Plus.

Am Montag verbucht der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,98 Prozent auf 1 826,80 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 1 809,12 Punkte an der Kurstafel, nach 1 809,03 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 808,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 831,88 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 1 846,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 777,48 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 1 598,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 6,58 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Zählern.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 2,90 Prozent auf 33,70 EUR), Wolford (+ 2,86 Prozent auf 3,60 EUR), BAWAG (+ 2,28 Prozent auf 60,45 EUR), Raiffeisen (+ 2,28 Prozent auf 16,59 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,95 Prozent auf 21,98 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen DO (-1,45 Prozent auf 163,60 EUR), Telekom Austria (-1,29 Prozent auf 9,20 EUR), AMAG (+ 0,00 Prozent auf 26,10 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 30,50 EUR) und PORR (+ 0,00 Prozent auf 14,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 65 041 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,587 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,59 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at