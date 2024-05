Montagshandel in Zürich: SLI beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

Zum Handelsende notierte der SLI im SIX-Handel 0,29 Prozent leichter bei 1 912,87 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,083 Prozent schwächer bei 1 916,91 Punkten in den Montagshandel, nach 1 918,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 910,62 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 919,62 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 1 864,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 802,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bei 1 798,51 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 8,47 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 1 936,63 Punkte. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Temenos (+ 5,79 Prozent auf 57,55 CHF), Logitech (+ 1,48 Prozent auf 78,16 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,38 Prozent auf 47,81 CHF), Givaudan (+ 1,26 Prozent auf 4 104,00 CHF) und Roche (+ 1,20 Prozent auf 227,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Holcim (-4,09 Prozent auf 78,26 CHF), Lonza (-1,86 Prozent auf 516,40 CHF), Swatch (I) (-1,81 Prozent auf 192,45 CHF), VAT (-1,81 Prozent auf 461,70 CHF) und Partners Group (-1,59 Prozent auf 1 238,50 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 921 581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 248,997 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,22 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at