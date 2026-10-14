Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
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14.10.2026 13:30:22
Morgan Stanley Q3 Income Rises
(RTTNews) - Morgan Stanley (MS) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $4.751 billion, or $3.03 per share. This compares with $4.450 billion, or $2.80 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.6% to $20.338 billion from $18.224 billion last year.
Morgan Stanley earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.751 Bln. vs. $4.450 Bln. last year. -EPS: $3.03 vs. $2.80 last year. -Revenue: $20.338 Bln vs. $18.224 Bln last year.
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