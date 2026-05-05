MPLX LP. Partnership Units Aktie
WKN DE: A1J7DR / ISIN: US55336V1008
|
05.05.2026 12:50:17
MPLX LP Bottom Line Drops In Q1
(RTTNews) - MPLX LP (MPLX) announced a profit for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $912 million, or $0.90 per share. This compares with $1.126 billion, or $1.10 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.8% to $3.038 billion from $3.124 billion last year.
MPLX LP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $912 Mln. vs. $1.126 Bln. last year. -EPS: $0.90 vs. $1.10 last year. -Revenue: $3.038 Bln vs. $3.124 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MPLX LP. Partnership Units
|
04.05.26
|Ausblick: MPLX LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: MPLX LP Partnership Units gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: MPLX LP Partnership Units stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: MPLX LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu MPLX LP. Partnership Units
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MPLX LP. Partnership Units
|55,58
|-2,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.