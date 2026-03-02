Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
|
02.03.2026 06:00:00
MWC: Razr Fold: Erstes großes Foldable von Motorola
Mit dem Razr Fold steigt Motorola in den Bereich der großen Foldables ein. Das Smartphone kommt mit starken Eckdaten und in einer Fußball-WM-Edition.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
