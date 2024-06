NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Dienstagmittag Kursanstiege.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,09 Prozent stärker bei 19 687,39 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,417 Prozent höher bei 19 555,84 Punkten, nach 19 474,62 Punkten am Vortag.

Bei 19 523,51 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 19 689,02 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, lag der NASDAQ 100 bei 18 808,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18 277,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 14 891,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 19,00 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 19 979,93 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit NVIDIA (+ 5,07 Prozent auf 124,10 USD), MercadoLibre (+ 3,25 Prozent auf 1 634,23 USD), Palo Alto Networks (+ 2,76 Prozent auf 325,41 USD), CrowdStrike (+ 2,31 Prozent auf 386,67 USD) und Tesla (+ 2,21 Prozent auf 186,62 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Enphase Energy (-3,89 Prozent auf 103,82 USD), JDcom (-3,05 Prozent auf 27,50 USD), O Reilly Automotive (-2,12 Prozent auf 1 060,57 USD), Dollar Tree (-1,95 Prozent auf 105,26 USD) und Warner Bros Discovery (-1,85 Prozent auf 7,18 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 30 761 094 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,114 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 4,96 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,59 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at