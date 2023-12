NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,04 Prozent schwächer bei 16 804,89 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,287 Prozent auf 16 763,64 Punkte an der Kurstafel, nach 16 811,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 16 812,73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 763,39 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,04 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 20.11.2023, bei 16 027,06 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.09.2023, den Stand von 14 969,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.12.2022, lag der NASDAQ 100 bei 11 072,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 54,70 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 16 813,01 Punkte. Bei 10 696,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Alphabet A (ex Google) (+ 2,36 Prozent auf 139,88 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,32 Prozent auf 141,30 USD), Illumina (+ 1,91 Prozent auf 142,19 USD), Baker Hughes (+ 1,20 Prozent auf 34,48 USD) und AstraZeneca (+ 0,93 Prozent auf 66,51 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen DexCom (-4,40 Prozent auf 117,86 USD), Intuitive Surgical (-2,30 Prozent auf 327,99 USD), Micron Technology (-2,11 Prozent auf 80,44 USD), JDcom (-1,72 Prozent auf 27,13 USD) und Starbucks (-1,60 Prozent auf 96,16 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 389 142 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,778 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,82 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at