Apple Aktie
|217,65EUR
|-0,50EUR
|-0,23%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee wertete am Sonntag aktuelle Daten zur Produktverfügbarkeit aus. Er stellte dabei weiterhin lange Lieferzeiten für die Standard-, Pro- und Pro Max-Varianten fest, was auf eine hohe Gesamtnachfrage für die iPhone 17-Modellreihe hindeute./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 14:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 14:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 280,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 255,46
|
Abst. Kursziel*:
9,61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 255,46
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,61%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
