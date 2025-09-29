Apple Aktie

217,65EUR -0,50EUR -0,23%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

29.09.2025 07:54:16

Apple Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee wertete am Sonntag aktuelle Daten zur Produktverfügbarkeit aus. Er stellte dabei weiterhin lange Lieferzeiten für die Standard-, Pro- und Pro Max-Varianten fest, was auf eine hohe Gesamtnachfrage für die iPhone 17-Modellreihe hindeute./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 14:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 14:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 255,46 		Abst. Kursziel*:
9,61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 255,46 		Abst. Kursziel aktuell:
9,61%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

