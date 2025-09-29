NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee wertete am Sonntag aktuelle Daten zur Produktverfügbarkeit aus. Er stellte dabei weiterhin lange Lieferzeiten für die Standard-, Pro- und Pro Max-Varianten fest, was auf eine hohe Gesamtnachfrage für die iPhone 17-Modellreihe hindeute./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 14:08 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 14:31 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.