Apple Aktie

217,65EUR -0,50EUR -0,23%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.09.2025 07:45:39

Apple Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar auf "Hold" belassen. Edison Lee geht auf Basis seiner Marktbeobachtungen davon aus, dass die anfänglich starke Absatzdynamik beim neuen iPhone 17 bereits nachlässt. Denn die Lieferzeiten für einige Modelle seien gesunken, vor allem in den USA, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 205,82
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 255,46 		Abst. Kursziel*:
-19,43%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 255,46 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,43%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen

07:54 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:45 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Apple Neutral UBS AG
22.09.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 217,65 -0,23% Apple Inc.

Aktuelle Aktienanalysen

08:13 Boeing Buy UBS AG
08:06 Boeing Outperform RBC Capital Markets
07:54 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:52 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:50 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:45 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
07:44 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:40 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
07:39 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:17 Unilever Overweight Barclays Capital
07:15 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
07:14 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
07:03 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:48 Iberdrola Buy Jefferies & Company Inc.
06:47 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Tesla Buy Deutsche Bank AG
26.09.25 Prosus Buy UBS AG
26.09.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
26.09.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
26.09.25 Symrise Buy Baader Bank
26.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
26.09.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
26.09.25 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Evonik Halten DZ BANK
26.09.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
26.09.25 Michelin Outperform Bernstein Research
26.09.25 Volvo AB Underperform Bernstein Research
26.09.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
26.09.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
26.09.25 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Siemens Healthineers Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Continental Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Nokia Sell Goldman Sachs Group Inc.
26.09.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.09.25 Evonik Neutral UBS AG
26.09.25 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.09.25 Palfinger buy Deutsche Bank AG
26.09.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen