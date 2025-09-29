Apple Aktie
|217,65EUR
|-0,50EUR
|-0,23%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar auf "Hold" belassen. Edison Lee geht auf Basis seiner Marktbeobachtungen davon aus, dass die anfänglich starke Absatzdynamik beim neuen iPhone 17 bereits nachlässt. Denn die Lieferzeiten für einige Modelle seien gesunken, vor allem in den USA, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 205,82
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 255,46
|
Abst. Kursziel*:
-19,43%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 255,46
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,43%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|217,65
|-0,23%
