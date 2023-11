NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge

Beim NASDAQ 100 standen die Signale am fünften Tag der Woche auf Stabilisierung.

Letztendlich ging der NASDAQ 100 den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 15 982,01 Punkten aus dem Freitagshandel. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,166 Prozent auf 15 974,85 Punkte an der Kurstafel, nach 16 001,39 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 15 940,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 007,43 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,863 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.10.2023, wies der NASDAQ 100 14 745,86 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 24.08.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 14 816,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.11.2022, wurde der NASDAQ 100 mit 11 838,72 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 47,13 Prozent. Bei 16 119,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 10 696,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell DexCom (+ 1,94 Prozent auf 112,95 USD), Warner Bros Discovery (+ 1,78 Prozent auf 10,85 USD), JDcom (+ 1,59 Prozent auf 28,76 USD), Dollar Tree (+ 1,51 Prozent auf 117,32 USD) und AstraZeneca (+ 1,40 Prozent auf 64,50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen NVIDIA (-1,93 Prozent auf 477,76 USD), GLOBALFOUNDRIES (-1,60 Prozent auf 55,96 USD), Alphabet A (ex Google) (-1,30 Prozent auf 136,69 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,29 Prozent auf 138,22 USD) und PayPal (-1,03 Prozent auf 55,76 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 7 877 262 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,727 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,21 erwartet. Mit 9,52 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at