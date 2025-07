NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich fester

Der NASDAQ 100 schloss am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 22 884,59 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,793 Prozent stärker bei 23 036,86 Punkten, nach 22 855,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 22 876,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 051,87 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21 631,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 18 830,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20 386,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,10 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 051,87 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Punkte.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,41 Prozent auf 155,61 USD), NVIDIA (+ 4,04 Prozent auf 170,70 USD), JDcom (+ 4,03 Prozent auf 32,04 USD), Synopsys (+ 3,56 Prozent auf 569,10 USD) und Lucid (+ 2,64 Prozent auf 2,33 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Biogen (-4,21 Prozent auf 127,50 USD), Enphase Energy (-4,12 Prozent auf 40,25 USD), Charter A (-4,07 Prozent auf 383,33 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3,97 Prozent auf 547,96 USD) und Align Technology (-3,26 Prozent auf 192,81 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 53 617 621 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,428 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die JDcom-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

