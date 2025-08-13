NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Letztendlich ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 23 849,04 Punkten aus dem Handel. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,402 Prozent auf 23 935,06 Punkte an der Kurstafel, nach 23 839,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 23 969,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 789,12 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,931 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Wert von 22 780,60 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 13.05.2025, mit 21 197,70 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2024, den Stand von 19 006,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 13,70 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 23 969,27 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 7,40 Prozent auf 12,05 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,41 Prozent auf 184,42 USD), Biogen (+ 4,86 Prozent auf 135,19 USD), NXP Semiconductors (+ 4,76 Prozent auf 230,52 USD) und Workday A (+ 3,95 Prozent auf 223,07 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin A (-4,41 Prozent auf 446,40 USD), Constellation Energy (-3,23 Prozent auf 327,63 USD), Micron Technology (-2,72 Prozent auf 124,27 USD), Netflix (-1,70 Prozent auf 1 204,44 USD) und Microsoft (-1,64 Prozent auf 520,58 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 36 424 535 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,822 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at