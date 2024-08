NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne

Der NASDAQ 100 knüpft am Mittwoch an seine Vortagesgewinne an.

Um 16:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,89 Prozent fester bei 18 419,90 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 1,48 Prozent auf 18 345,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 077,92 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 18 339,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 445,75 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 5,59 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20 391,97 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.05.2024, wies der NASDAQ 100 18 091,45 Punkte auf. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 07.08.2023, bei 15 407,85 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,34 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Fortinet (+ 22,52 Prozent auf 68,38 USD), Illumina (+ 8,36 Prozent auf 126,09 USD), Enphase Energy (+ 5,64 Prozent auf 107,26 USD), Zscaler (+ 4,98 Prozent auf 174,00 USD) und CrowdStrike (+ 4,91 Prozent auf 243,07 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Super Micro Computer (-14,20 Prozent auf 529,33 USD), Airbnb (-14,16 Prozent auf 111,99 USD), DexCom (-6,17 Prozent auf 70,61 USD), Amgen (-5,12 Prozent auf 312,10 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-0,96 Prozent auf 469,74 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 270 423 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,915 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,59 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

