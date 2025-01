NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verliert am Montagmittag

Um 18:00 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,32 Prozent auf 20 573,23 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1,22 Prozent auf 20 593,65 Punkte an der Kurstafel, nach 20 847,58 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 20 538,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 20 711,04 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 13.12.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 21 780,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, mit 20 271,97 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, einen Stand von 16 832,92 Punkten auf.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Baker Hughes (+ 3,03 Prozent auf 44,57 USD), Diamondback Energy (+ 1,96 Prozent auf 178,20 USD), Amgen (+ 1,71 Prozent auf 266,72 USD), Verisk Analytics A (+ 1,65 Prozent auf 273,07 USD) und T-Mobile US (+ 1,64 Prozent auf 214,76 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Constellation Energy (-7,33 Prozent auf 282,83 USD), Micron Technology (-4,82 Prozent auf 94,55 USD), Lucid (-4,14 Prozent auf 2,90 USD), MicroStrategy (-3,83 Prozent auf 315,36 USD) und Palantir (-3,82 Prozent auf 64,69 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 24 787 983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,502 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at