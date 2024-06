NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start mit Kursplus

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,21 Prozent fester bei 19 793,27 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,053 Prozent auf 19 740,52 Punkte an der Kurstafel, nach 19 751,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 19 740,52 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 840,62 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,738 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18 808,35 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 27.03.2024, mit 18 280,84 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 14 945,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 19,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 979,93 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Palo Alto Networks (+ 3,27 Prozent auf 335,91 USD), Zscaler (+ 2,28 Prozent auf 183,00 USD), Lam Research (+ 2,23 Prozent auf 1 079,30 USD), Atlassian A (+ 2,15 Prozent auf 175,35 USD) und ASML (+ 1,87 Prozent auf 1 035,66 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Walgreens Boots Alliance (-24,04 Prozent auf 11,90 USD), Micron Technology (-3,88 Prozent auf 136,84 USD), Constellation Energy (-2,55 Prozent auf 204,95 USD), JDcom (-2,33 Prozent auf 26,87 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-1,60 Prozent auf 136,02 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 7 593 190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,134 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 4,91 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at