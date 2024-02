NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start orientierungslos

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,00 Prozent fester bei 17 962,73 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,112 Prozent auf 17 942,28 Punkte an der Kurstafel, nach 17 962,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 976,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 927,77 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 12.01.2024, bei 16 832,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15 529,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 12 304,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,58 Prozent nach oben. Bei 17 987,90 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Diamondback Energy (+ 6,85 Prozent auf 162,14 USD), Enphase Energy (+ 3,49 Prozent auf 126,75 USD), Lucid (+ 3,13 Prozent auf 3,63 USD), Airbnb (+ 2,98 Prozent auf 152,00 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2,86 Prozent auf 131,13 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Palo Alto Networks (-2,13 Prozent auf 368,89 USD), CrowdStrike (-1,55 Prozent auf 324,23 USD), Cognizant (-1,43 Prozent auf 76,00 USD), AstraZeneca (-1,38 Prozent auf 61,40 USD) und Adobe (-1,30 Prozent auf 619,04 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 349 916 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,892 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at