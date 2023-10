NASDAQ 100-Handel aktuell: So steht der NASDAQ 100 mittags

Um 18:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,71 Prozent leichter bei 14 583,34 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,630 Prozent schwächer bei 14 744,05 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 837,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 819,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 565,62 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Wert von 15 490,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15 208,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2022, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 11 229,73 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 34,25 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 15 932,05 Punkten. Bei 10 696,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 1,47 Prozent auf 35,98 USD), CSX (+ 0,80 Prozent auf 30,79 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 0,38 Prozent auf 22,51 USD), Micron Technology (+ 0,24 Prozent auf 68,12 USD) und Seagen (+ 0,19 Prozent auf 212,15 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Airbnb (-5,79 Prozent auf 128,66 USD), ON Semiconductor (-4,36 Prozent auf 89,30 USD), Enphase Energy (-3,98 Prozent auf 112,19 USD), DexCom (-3,87 Prozent auf 90,89 USD) und Zscaler (-3,80 Prozent auf 154,78 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 601 671 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,593 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,09 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

