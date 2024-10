NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich fester

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,45 Prozent stärker bei 18 182,92 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 18 017,93 Zählern und damit 0,525 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 923,90 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 203,04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 989,70 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16 690,83 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18 403,74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13 431,34 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 23,14 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit NetGear (+ 7,16 Prozent auf 20,65 USD), PetMed Express (+ 6,61 Prozent auf 4,03 USD), FreightCar America (+ 5,73 Prozent auf 12,37 USD), Comtech Telecommunications (+ 4,94 Prozent auf 4,46 USD) und Computer Programs and Systems (+ 4,93 Prozent auf 12,55 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Baiducom (-7,39 Prozent auf 106,01 USD), Landec (-5,50 Prozent auf 4,81 USD), Synaptics (-4,79 Prozent auf 72,42 USD), Methanex (-4,72 Prozent auf 42,78 USD) und Ballard Power (-4,55 Prozent auf 1,68 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 50 386 900 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,139 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Ebix-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 19,46 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

