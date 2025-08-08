NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia vor Zahlen zum zweiten Quartal von 185 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Chipriesen sieht James Schneider in einer am Freitag vorliegenden Studie weiteres Aufwärtspotenzial durch höhere Investitionen ins Wachstum. Zur Debatte stehe aber die Situation in China und die Datenlage, um das Wachstum im Jahr 2027 einzuschätzen. Er geht nun bis 2028 von einem höheren Gewinn je Aktie aus./tih



