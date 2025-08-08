NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia vor Zahlen zum zweiten Quartal von 185 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Chipriesen sieht James Schneider in einer am Freitag vorliegenden Studie weiteres Aufwärtspotenzial durch höhere Investitionen ins Wachstum. Zur Debatte stehe aber die Situation in China und die Datenlage, um das Wachstum im Jahr 2027 einzuschätzen. Er geht nun bis 2028 von einem höheren Gewinn je Aktie aus./tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
$ 200,00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 180,77
Abst. Kursziel*:
10,64%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 180,77
Abst. Kursziel aktuell:
10,64%
Analyst Name::
James Schneider
KGV*:
Analysen zu NVIDIA Corp.
|13:11
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|NVIDIA Corp.
|156,38
|1,30%
