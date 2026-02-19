NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Abgaben

Zum Handelsende fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,31 Prozent auf 22 682,73 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,500 Prozent auf 22 639,87 Punkte an der Kurstafel, nach 22 753,63 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 768,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 583,61 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 23 515,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 564,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 056,25 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 2,38 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 256,76 Punkte.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nice Systems (+ 13,25 Prozent auf 111,55 USD), USANA Health Sciences (+ 8,16 Prozent auf 20,55 USD), TTM Technologies (+ 6,83 Prozent auf 100,39 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 6,41 Prozent auf 47,64 USD) und Upbound Group (+ 6,32 Prozent auf 22,20 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Pool (-14,48 Prozent auf 218,36 USD), Corcept Therapeutics (-14,01 Prozent auf 34,24 USD), JetBlue Airways (-8,51 Prozent auf 5,91 USD), Donegal Group A (-5,64 Prozent auf 17,56 USD) und Cogent Communications (-4,88 Prozent auf 26,31 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 458 572 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,808 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

