NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start schwächer

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent leichter bei 15 608,15 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,153 Prozent leichter bei 15 604,08 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 628,04 Punkten am Vortag.

Bei 15 619,23 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 599,24 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15 011,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 12 789,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 11 393,81 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,70 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 630,58 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Atrion (+ 4,69 Prozent auf 335,00 USD), Patterson-UTI Energy (+ 3,60 Prozent auf 11,23 USD), Trend Micro (+ 3,59 Prozent auf 8 386,00 JPY), Century Casinos (+ 3,47 Prozent auf 3,88 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 3,18 Prozent auf 9,40 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Nektar Therapeutics (-6,25 Prozent auf 0,53 USD), ADTRAN (-6,11 Prozent auf 6,76 USD), Sangamo Therapeutics (-5,20 Prozent auf 0,42 USD), Silicon Laboratories (-3,68 Prozent auf 126,62 USD) und 3D Systems (-3,29 Prozent auf 5,00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 1 244 393 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,774 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 42,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

